Аналитики провели опрос 1,6 тысячи респондентов из 381 городов России, чтобы выяснить, как население относится к повышению призывного возраста и перспективе продления призывая до 30 лет.
В настоящий момент призыву на срочную службу подлежат молодые люди от 18 до 27 лет, однако эти сроки собираются изменить на более зрелый возраст с 21 года до 30 лет.
Тем временем, согласно данным опроса, 42% населения согласно отложить призыв молодых людей до 21 года. Как правило, с таким решением в большинстве своем согласны зрелые мужчины старше 48 лет с детьми и зарплатой до 50 тысяч рублей.
В то же время, 46% жителей высказались, что не согласны с повышением предельного возраста, что приведет к сокращению призывного периода на три года. За такой вариант голосуют 59% мужчин в возрасте до 34 лет вне зависимости от семейного статуса и заработка, при этом каждый второй из опрошенных уже прошел службу в армии.