В то же время, 46% жителей высказались, что не согласны с повышением предельного возраста, что приведет к сокращению призывного периода на три года. За такой вариант голосуют 59% мужчин в возрасте до 34 лет вне зависимости от семейного статуса и заработка, при этом каждый второй из опрошенных уже прошел службу в армии.