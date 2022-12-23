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Более 40% ростовчан оказались не против повышения призывного возраста до 21 года

Сегодня, 09:15
Фото: mil.ru
Более 40% ростовчан выступили за повышение призывного возраста до 21 года
В Ростовской области 42% жителей поддерживают инициативу отложить призыв на срочную службу до 21 года, и 46% не согласный продлевать призывной возраст до 30 лет, результатами опроса поделился сервис Superjob.

Аналитики провели опрос 1,6 тысячи респондентов из 381 городов России, чтобы выяснить, как население относится к повышению призывного возраста и перспективе продления призывая до 30 лет. 

В настоящий момент призыву на срочную службу подлежат молодые люди от 18 до 27 лет, однако эти сроки собираются изменить на более зрелый возраст с 21 года до 30 лет. 

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Тем временем, согласно данным опроса, 42% населения согласно отложить призыв молодых людей до 21 года. Как правило, с таким решением в большинстве своем согласны зрелые мужчины старше 48 лет с детьми и зарплатой до 50 тысяч рублей. 

В то же время, 46% жителей высказались, что не согласны с повышением предельного возраста, что приведет к сокращению призывного периода на три года. За такой вариант голосуют 59% мужчин в возрасте до 34 лет вне зависимости от семейного статуса и заработка, при этом каждый второй из опрошенных уже прошел службу в армии. 

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