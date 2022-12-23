Заторам на дорогах присвоили девять баллов из 10 возможных. На многих улицах машины практически не двигаются.
В данный момент затруднено движение на Красноармейской, Ворошиловском проспекте, Буденновском, Малюгиной, Соколова. Также тяжело проехать по Максима Горького, Чехова, Суворова и Большой Садовой.
Потоки машин сейчас стоят на Нансена, Михаила Нагибина, Стадионной и Шеболдаева. При этом сообщений о произошедших авариях на этих улицах нет.
Ранее сотни машин встали в 20-километровой пробке в Ростовской области вечером 22 декабря.