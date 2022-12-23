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Девятибалльные пробки парализовали движение в Ростове-на-Дону вечером 23 декабря

Сегодня, 14:44
Фото: 1MI
Девятибалльные пробки парализовали движение в Ростове-на-Дону вечером 23 декабря
В Ростове-на-Дону вечером в пятницу, 23 декабря, появились транспортные проблемы из-за пробок, говорится в одном из дорожных сервисов.

Заторам на дорогах присвоили девять баллов из 10 возможных. На многих улицах машины практически не двигаются.

В данный момент затруднено движение на Красноармейской, Ворошиловском проспекте, Буденновском, Малюгиной, Соколова. Также тяжело проехать по Максима Горького, Чехова, Суворова и Большой Садовой.

Сотни машин встали в 20-километровой пробке в Ростовской области вечером 22 декабря
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Потоки машин сейчас стоят на Нансена, Михаила Нагибина, Стадионной и Шеболдаева. При этом сообщений о произошедших авариях на этих улицах нет.

Ранее сотни машин встали в 20-километровой пробке в Ростовской области вечером 22 декабря. 

 

 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Общество
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