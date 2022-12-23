«Когда устанавливается прожиточный минимум, берутся усредненные показатели зарплаты. Поэтому среднестатистический получается прекрасным. Но по факту, у нас все отдано на откуп рынку. Вот и получается, что чисто теоретически, по усредненной модели, на деньги прожиточного минимума можно прожить. А когда на практике заходишь в магазин, то понимаешь, что сделать это никак не получится», - отмечает Александр Сухарь.