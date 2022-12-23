Напомним, что на 2023 год в Ростовской области утвердили размер прожиточного минимума. Он составил 14,7 тысячи рублей для трудоспособного человека.
«Когда устанавливается прожиточный минимум, берутся усредненные показатели зарплаты. Поэтому среднестатистический получается прекрасным. Но по факту, у нас все отдано на откуп рынку. Вот и получается, что чисто теоретически, по усредненной модели, на деньги прожиточного минимума можно прожить. А когда на практике заходишь в магазин, то понимаешь, что сделать это никак не получится», - отмечает Александр Сухарь.
Политолог добавляет, что, в первую очередь, порядок надо наводить в ценообразовании, какая бы критика не звучала в адрес этой полуавторитарной меры.
«В некоторых странах есть специальные ведомства, которые занимаются не только мониторингом цен, но и установкой тарифов на те или иные продукты. Соответственно, продавцы таких продуктов, уже не могут повышать цену выше установленной планки», - разъясняет эксперт.
Отдельной темой собеседник выделяет тарифы ЖКХ.
«Деятельность управляющих компаний — это уже давно заезженный вопрос. Одно дело, когда устанавливают общие тарифы. И совсем другое, когда по факту цены завышают в разы с помощью множества различных механизмов», - говорит Сухарь.
Поэтому, с точки зрения собеседника, работа должна проводится в комплексе. В ее основе должно быть улучшение качества жизни человека.
«И тогда все существующие дисбалансы начнут исчезать», - резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta выясняла, можно ли выжить на прожиточный минимум в Ростовской области.