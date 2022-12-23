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Эксперт рассказал, почему в Ростовской области нельзя выжить на прожиточный минимум

Сегодня, 11:43
Фото: 1MI
Почему цены не вписываются в прожиточный минимум Ростова
Цены в Ростовской области растут на все — на продукты и товары, на услуги и ЖКХ. Комплексная работа по их регулировке не ведется, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что на 2023 год в Ростовской области утвердили размер прожиточного минимума. Он составил 14,7 тысячи рублей для трудоспособного человека.

«Когда устанавливается прожиточный минимум, берутся усредненные показатели зарплаты. Поэтому среднестатистический получается прекрасным. Но по факту, у нас все отдано на откуп рынку. Вот и получается, что чисто теоретически, по усредненной модели, на деньги прожиточного минимума можно прожить. А когда на практике заходишь в магазин, то понимаешь, что сделать это никак не получится», - отмечает Александр Сухарь.

Политолог добавляет, что, в первую очередь, порядок надо наводить в ценообразовании, какая бы критика не звучала в адрес этой полуавторитарной меры.

Порядок надо наводить в ценообразовании, какая бы критика не звучала в адрес этой полуавторитарной меры
Фото: 1MI
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«В некоторых странах есть специальные ведомства, которые занимаются не только мониторингом цен, но и установкой тарифов на те или иные продукты. Соответственно, продавцы таких продуктов, уже не могут повышать цену выше установленной планки», - разъясняет эксперт.

Отдельной темой собеседник выделяет тарифы ЖКХ.

«Деятельность управляющих компаний — это уже давно заезженный вопрос. Одно дело, когда устанавливают общие тарифы. И совсем другое, когда по факту цены завышают в разы с помощью множества различных механизмов», - говорит Сухарь.

Поэтому, с точки зрения собеседника, работа должна проводится в комплексе. В ее основе должно быть улучшение качества жизни человека.

«И тогда все существующие дисбалансы начнут исчезать», - резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta выясняла, можно ли выжить на прожиточный минимум в Ростовской области. 

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