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ФАС оштрафовала «РостовАвтоДор» с его партнером на 228 млн рублей за картель

Сегодня, 08:52
Фото: donland.ru
ФАС оштрафовала «РостовАвтоДор» с его партнером на 228 млн рублей за картель
Компании «РостовАвтоДор» и «Строитель» оштрафовали на крупную сумму из-за картельного сговора, сообщает региональное УФАС.

Управление выяснило, что компании во время торгов действовали совместно, чтобы поддерживать цены. Речь идет о контрактах на строительство и ремонт дорог в Ростовской области и Калмыкии. 

Часть работ выполняли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сумма заключенных контрактов достигла 1,9 миллиарда рублей.

В Ростовской области антимонопольщики раскрыли дорожный картель на 1,9 млрд рублей
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Когда стало известно о сговоре, то компании оштрафовали на 228,7 миллиона рублей. 

Ранее ФАС удалось доказать сговор при обращении с медотходами в Ростовской области. Подробный материал RostovGazeta читайте по ссылке

 

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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