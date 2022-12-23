Управление выяснило, что компании во время торгов действовали совместно, чтобы поддерживать цены. Речь идет о контрактах на строительство и ремонт дорог в Ростовской области и Калмыкии.
Часть работ выполняли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сумма заключенных контрактов достигла 1,9 миллиарда рублей.
Когда стало известно о сговоре, то компании оштрафовали на 228,7 миллиона рублей.
Ранее ФАС удалось доказать сговор при обращении с медотходами в Ростовской области. Подробный материал RostovGazeta читайте по ссылке.