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ФСБ задержали за шпионаж жителя Ростовской области

Сегодня, 09:32
Фото: vk.com/nakgov
ФСБ задержали за шпионаж жителей Ростовской области, ЕАО и Пермского края
ФСБ удалось пресечь незаконную деятельность группировки агентов, которые готовили теракты и снабжали информацией СБУ, об этом рассказал портал РИА «Новости».

В ведомстве рассказали, что сотрудники ФСБ  провели рейды, направленные на выявление иностранных агентов, задействованных в подготовке терактов и снабжении информацией СБУ и ВСУ.   

Так по данным пресс-службе, в Пермском крае накрыли группу из трех агентов, которые должны были готовить диверсии и теракты в России. В отношении подозреваемых завели уголовное дело по признакам госизмены и шпионажа. Также был задержан житель Биробиджана, который собрал и передал иностранным спецслужбам секретную информацию о значимых объектах инфраструктуры ЕАО, после чего пытался уехать за границу и вступить в ряды ВСУ. Сейчас он также арестован, в отношении него ведется расследование и возбуждено уголовное дело.  

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Тем временем, в Ростовской области ФСБ удалось выявить украинского шпиона Владислава Пономарева, который докладывал противнику о размещении войск и  движении техники для точной наводки РСЗО HIMARS. 

«Ему предъявили обвинения в госизмене и шпионаже и арестовали», — сказано в сообщении. 

Ранее в Крыму задержали двух россиян за шпионаж в пользу Украины.

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