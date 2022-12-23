В ведомстве рассказали, что сотрудники ФСБ провели рейды, направленные на выявление иностранных агентов, задействованных в подготовке терактов и снабжении информацией СБУ и ВСУ.
Так по данным пресс-службе, в Пермском крае накрыли группу из трех агентов, которые должны были готовить диверсии и теракты в России. В отношении подозреваемых завели уголовное дело по признакам госизмены и шпионажа. Также был задержан житель Биробиджана, который собрал и передал иностранным спецслужбам секретную информацию о значимых объектах инфраструктуры ЕАО, после чего пытался уехать за границу и вступить в ряды ВСУ. Сейчас он также арестован, в отношении него ведется расследование и возбуждено уголовное дело.
Тем временем, в Ростовской области ФСБ удалось выявить украинского шпиона Владислава Пономарева, который докладывал противнику о размещении войск и движении техники для точной наводки РСЗО HIMARS.
«Ему предъявили обвинения в госизмене и шпионаже и арестовали», — сказано в сообщении.
Ранее в Крыму задержали двух россиян за шпионаж в пользу Украины.