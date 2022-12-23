Так по данным пресс-службе, в Пермском крае накрыли группу из трех агентов, которые должны были готовить диверсии и теракты в России. В отношении подозреваемых завели уголовное дело по признакам госизмены и шпионажа. Также был задержан житель Биробиджана, который собрал и передал иностранным спецслужбам секретную информацию о значимых объектах инфраструктуры ЕАО, после чего пытался уехать за границу и вступить в ряды ВСУ. Сейчас он также арестован, в отношении него ведется расследование и возбуждено уголовное дело.