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ГИБДД предупредили водителей Ростовской области об опасном тумане на дорогах

Сегодня, 07:16
Фото: 26.гибдд.рф
ГИБДД предупредили водителей Ростовской области об опасном тумане на дорогах
В Ростовской области водителей предупредили об опасной обстановке на дорогах, возникшей из-за густого тумана, об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В пятницу, 23 декабря, водителей Ростовской области призвали проявить предельную осторожность и внимание на дорогах из-за низких показателей видимости. Причиной сокращения видимости стал густой туман, окутавший Ростовскую область ранним утром. 

Сейчас водителей призывают строго соблюдать требования ПДД, увеличить дистанцию с другими транспортными средствами, снизить скорость, а также включить внешние световые приборы и противотуманные фары.

В Ростовской области водителей призывают воздержаться от поездок из-за гололеда
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Пешеходам рекомендуется так не спешить и переходить дорогу исключительно на разрешенных участках, убедившись, что все водители заметили вас на проезжей части дороги.

Ранее синоптики предупредили о гололеде на дорогах. 

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