В пятницу, 23 декабря, водителей Ростовской области призвали проявить предельную осторожность и внимание на дорогах из-за низких показателей видимости. Причиной сокращения видимости стал густой туман, окутавший Ростовскую область ранним утром.
Сейчас водителей призывают строго соблюдать требования ПДД, увеличить дистанцию с другими транспортными средствами, снизить скорость, а также включить внешние световые приборы и противотуманные фары.
Пешеходам рекомендуется так не спешить и переходить дорогу исключительно на разрешенных участках, убедившись, что все водители заметили вас на проезжей части дороги.
Ранее синоптики предупредили о гололеде на дорогах.