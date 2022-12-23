Готовятся новые меры поддержки мобилизованных и членов их семей

По словам Председателя Законодательного Собрания, в настоящее время в Ростовской области принято 17 различных мер поддержки мобилизованных и членов их семей. Они обозначены и в законах Ростовской области, и в указе губернатора, постановлении правительства и правовых актах органов местного самоуправления. В этот перечень, в частности, входит: освобождение от транспортного налога, предоставление бесплатной юридической помощи, возможность компенсировать затраты на газификацию, выплата каждому мобилизованному 150 тысяч рублей из бюджета области, внеочередное зачисление в детский сад и освобождение платы за него детей мобилизованных, помощь в поиске работы и многое другое.