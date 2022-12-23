Готовятся новые меры поддержки мобилизованных и членов их семей

Как сказал спикер донского парламента, на Дону работают несколько горячих линий, а так же Центр помощи мобилизованным, который собирает и обобщает информацию, а затем направляет конкретные предложения депутатам для проработки дальнейших мер.
– Мы исходим из конкретных ситуаций, с которыми сталкиваются люди, и в каждом случае пытаемся найти возможность им помочь. Например, возник вопрос по летнему оздоровлению детей. И хотя лето еще впереди, мы уже сегодня детально прорабатываем эту тему, чтобы предусмотреть в бюджете организацию бесплатного отдыха детям мобилизованных граждан. Это реально необходимая нужная мера. Также мы прорабатываем вопрос о том, чтобы предоставить возможность членам семей мобилизованных получать адресную социальную помощь на решение конкретных жизненных ситуаций, - рассказал Александр Ищенко.
По словам Председателя Законодательного Собрания, в настоящее время в Ростовской области принято 17 различных мер поддержки мобилизованных и членов их семей. Они обозначены и в законах Ростовской области, и в указе губернатора, постановлении правительства и правовых актах органов местного самоуправления. В этот перечень, в частности, входит: освобождение от транспортного налога, предоставление бесплатной юридической помощи, возможность компенсировать затраты на газификацию, выплата каждому мобилизованному 150 тысяч рублей из бюджета области, внеочередное зачисление в детский сад и освобождение платы за него детей мобилизованных, помощь в поиске работы и многое другое.