На данный момент в Ростове-на-Дону в продаже есть более 16,9 тысячи квартир на вторичном рынке. Стоимость начинается от 650 тысяч рублей. За эти деньги можно приобрести квартиру в двухэтажном доме в переулке Островского. Ее площадь составляет 25 квадратных метров Только жить придется на минус первом этаже, а окна находятся на уровне с тротуаром.