К декабрю стоимость квадратного метра достигла 106 тысяч рублей. За год этот показатель увеличился на 14%.
На данный момент стоимость квадратного метра на первичном рынке дороже «квадрата» на вторичном на 16%. Вместе с этим за год объем предложений вырос сразу на 24%, но понижения цен это не спровоцировало.
Руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов рассказал, что в этом году вторичный рынок показал устойчивость к внешним событиям. И он все еще остается привлекательным.
«На рынок будет выходить большой объем предложения в недавно сданных домах, где покупатели (особенно те, кто купил на котловане в 2018–2019 гг.) уже немало заработали, что позволит вести с ними продуктивные переговоры для заключения сделки», — уточнил эксперт.
Алексей Попов считает, что в 2023 году на рынке будет избыточный объем предложений. В результате высокая конкуренция не позволит ценам расти, а в некоторых локациях продолжит толкать их вниз.
В среднем по стране в 2022 году квадратный метр подорожал на 9,5%. Основной рост пришелся на начало года — с января по апрель. После этого цены начали стагнировать, а в некоторых городах они упали.
За это время увеличилась доля срочных продаж квартир — до 4%. За год на рынке было две волны роста показателя: после 24 февраля и после 21 сентября.
На данный момент в Ростове-на-Дону в продаже есть более 16,9 тысячи квартир на вторичном рынке. Стоимость начинается от 650 тысяч рублей. За эти деньги можно приобрести квартиру в двухэтажном доме в переулке Островского. Ее площадь составляет 25 квадратных метров Только жить придется на минус первом этаже, а окна находятся на уровне с тротуаром.
Самая дорогая квартира имеет четыре комнаты и находится на улице Пушкинской. За 70 миллионов рублей покупатель получит 128 квадратных метров площади.
Если рассматривать только однокомнатные квартиры, то в Ростове-на-Дону есть 5,5 тысячи предложений на вторичном рынке. Стоимость достигает 34,5 миллиона рублей.
Двухкомнатные квартиры в городе стоят от 760 тысяч рублей до 32,5 миллиона рублей. Всего на рынке более 4,7 тысячи предложений.