rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Как изменились цены на квартиры в Ростове-на-Дону в 2022 году

Сегодня, 10:46
Фото: 1MI
Как изменились цены на квартиры в Ростове-на-Дону в 2022 году
В Ростове-на-Дону продолжился рост стоимости квартир на вторичном рынке, несмотря на экономическую ситуацию. Сколько стоит жилье в донской столице, в материле RostovGazeta.

К декабрю стоимость квадратного метра достигла 106 тысяч рублей. За год этот показатель увеличился на 14%.

На данный момент стоимость квадратного метра на первичном рынке дороже «квадрата» на вторичном на 16%. Вместе с этим за год объем предложений вырос сразу на 24%, но понижения цен это не спровоцировало.

Почему дорожают квартиры в Ростове

Руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов рассказал, что в этом году вторичный рынок показал устойчивость к внешним событиям. И он все еще остается привлекательным.

В Ростове выставили на продажу 49 квартир в элитном доме, где взорвалась граната
Узнать подробнее

«На рынок будет выходить большой объем предложения в недавно сданных домах, где покупатели (особенно те, кто купил на котловане в 2018–2019 гг.) уже немало заработали, что позволит вести с ними продуктивные переговоры для заключения сделки», — уточнил эксперт.

Что будет с ценами на квартиры в 2023 году

Алексей Попов считает, что в 2023 году на рынке будет избыточный объем предложений. В результате высокая конкуренция не позволит ценам расти, а в некоторых локациях продолжит толкать их вниз.

Что будет с ценами на квартиры в 2023 году
Фото: 1MI

Как меняются цены на квартиры

В среднем по стране в 2022 году квадратный метр подорожал на 9,5%. Основной рост пришелся на начало года — с января по апрель. После этого цены начали стагнировать, а в некоторых городах они упали.

За это время увеличилась доля срочных продаж квартир — до 4%. За год на рынке было две волны роста показателя: после 24 февраля и после 21 сентября.

Сколько стоят квартиры в Ростове-на-Дону

На данный момент в Ростове-на-Дону в продаже есть более 16,9 тысячи квартир на вторичном рынке. Стоимость начинается от 650 тысяч рублей. За эти деньги можно приобрести квартиру в двухэтажном доме в переулке Островского. Ее площадь составляет 25 квадратных метров Только жить придется на минус первом этаже, а окна находятся на уровне с тротуаром.

Квартира в Ростове за 650 тыс. руб в цокольном 1 этаже на Островского
Фото: сian
Топ-10 самых дорогих коттеджей в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Самая дорогая квартира имеет четыре комнаты и находится на улице Пушкинской. За 70 миллионов рублей покупатель получит 128 квадратных метров площади. 

Если рассматривать только однокомнатные квартиры, то в Ростове-на-Дону есть 5,5 тысячи предложений на вторичном рынке. Стоимость достигает 34,5 миллиона рублей.

Двухкомнатные квартиры в городе стоят от 760 тысяч рублей до 32,5 миллиона рублей. Всего на рынке более 4,7 тысячи предложений. 

Читайте также:
В Ростове выставили на продажу 49 квартир в элитном доме, где взорвалась гранатаЕще две квартиры нашли у экс-полковника Захарченко из Ростовской области
#Илья Протвинов#Квартира#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Бизнесвумен из Нижнего Новгорода украла 1,9 млн руб из бюджета в Ростовской области
Сегодня, 10:05
Нутрициолог назвала способ, как защититься от свиного гриппа в Ростовской области
Сегодня, 10:49
ФСБ задержали за шпионаж жителя Ростовской области
Сегодня, 09:32
Более 40% ростовчан оказались не против повышения призывного возраста до 21 года
Сегодня, 09:15
В Ростове осудили экс-руководителей молокозавода за хищение на 819 миллионов рублей
Сегодня, 09:14
О чем поют финансы накануне 2023 года? Выясняем вместе с экспертами
Сегодня, 10:53