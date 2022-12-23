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«Как на это прожить»: ростовчан возмутил размер прожиточного минимума

Сегодня, 05:58
Фото: 1MI

Ростовчане не поняли, как жить на прожиточный минимум в 13 тыс рублей в 2023 году

В Ростовской области в 2023 году прожиточный минимум составит 13,5 тысячи рублей, что не устроило местных жителей, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».


Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 14729 рублей, для детей - 13759 рублей. А для пенсионеров - 11621 рубль.

Местные жители в соцсетях начали интересоваться, как можно прожить на эти деньги. 

"А если вычесть отсюда коммуналку, оплату телефона и интернета, то я вообще не понимаю, как на это прожить. Курсы выживания какие-то будут", - заявили ростовчане. 

В Ростовской области прожиточный минимум на 2023 год составит 13,5 тыс рублей
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«Да вы что. У меня столько только за квартиру выходит», — пишут пользователи.

«Это получается 500 руб в день», — отметили жители региона. 

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