Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 14729 рублей, для детей - 13759 рублей. А для пенсионеров - 11621 рубль.
Местные жители в соцсетях начали интересоваться, как можно прожить на эти деньги.
"А если вычесть отсюда коммуналку, оплату телефона и интернета, то я вообще не понимаю, как на это прожить. Курсы выживания какие-то будут", - заявили ростовчане.
«Да вы что. У меня столько только за квартиру выходит», — пишут пользователи.
«Это получается 500 руб в день», — отметили жители региона.