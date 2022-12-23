rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря 2022, 11:20

Published 23 декабря 2022, 11:20

Modified 23 декабря 2022, 11:22

Updated 23 декабря 2022, 11:22

Массово закрывать классы и дошкольные группы начали в Ростовской области с декабря

23 декабря 2022, 11:20
В Таганроге из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом закрывают на карантин классы и группы в школах и детсадах.

На данный момент закрыты 25 классов в школах и 15 групп в детсадах. По информации «Ерша», полностью закрытых учреждений в городе пока нет.

При этом проблемы существует не только в Таганроге, но и других территориях области. Всего в регионе закрыты три детсада и четыре школы.

Более 60 жителей в Ростовской области заболели свиным гриппом
Узнать подробнее

Вместе с этим временно не учатся 143 класса, а дети не посещают 47 групп в 26 детских садах. Причиной также является рост заболеваемости.

В регионе в данный момент распространяется свиной грипп. А за неделю зарегистрировали 30 тысяч случаев заражения ОРВИ. 

 

Читайте также:
Более 60 жителей в Ростовской области заболели свиным гриппомБолее 30 тысяч человек заболели ОРВИ в Ростовской области с 5 по 11 декабряВ Ростовской области за сутки 53 человека заболели коронавирусом
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика