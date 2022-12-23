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Массово закрывать классы и дошкольные группы начали в Ростовской области с декабря

Сегодня, 11:20
Фото: unsplash
Массово закрывать классы и дошкольные группы начали в Ростовской области с декабря
В Таганроге из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом закрывают на карантин классы и группы в школах и детсадах.

На данный момент закрыты 25 классов в школах и 15 групп в детсадах. По информации «Ерша», полностью закрытых учреждений в городе пока нет.

При этом проблемы существует не только в Таганроге, но и других территориях области. Всего в регионе закрыты три детсада и четыре школы.

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Вместе с этим временно не учатся 143 класса, а дети не посещают 47 групп в 26 детских садах. Причиной также является рост заболеваемости.

В регионе в данный момент распространяется свиной грипп. А за неделю зарегистрировали 30 тысяч случаев заражения ОРВИ. 

 

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