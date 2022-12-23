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Массовые галлюцинации: Минприроды не нашли источник тошнотворной вони в Ростове

Сегодня, 09:12
Фото: vk.com/mpr61
Массовые галлюцинации: Минприроды не нашли источник тошнотворной вони в Ростове

Минприроды не нашли источник тошнотворной вони в Ростове

В Ростове не нашли источников тошнотворного запаха, накрывшего несколько районов города 21 и 22 декабря, об этом сообщили в Минприроды Ростовской области.

Портал 161.py сообщил, что уже двое суток жители центра города, а также Северного, Александровки и Октябрьского района с Янтарным, Азовом и Батайском регулярно жалуются на тошнотворный запах, пропитывающий воздух по вечерам.  

В Минприроды в ответ на запрос редакции сообщили, что также зафиксировали неприятный запах и начали поиски источника, однако после обследования Кировского и Ленинского районов Ростова причину вони выявить не удалось. 

«Источников неприятного запаха там не обнаружили», — цитирует издание представителей ведомства. 

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«Ага, у всех, наверное, массовые галлюцинации были», — скептически заметили ростовчане, сообщив, что и сейчас в центре города у них слезятся глаза от неприятного запаха. 

Ранее в Ростове рассказали о заводе по производству асфальта, рядом с которым умирают бродячие животные.

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