Портал 161.py сообщил, что уже двое суток жители центра города, а также Северного, Александровки и Октябрьского района с Янтарным, Азовом и Батайском регулярно жалуются на тошнотворный запах, пропитывающий воздух по вечерам.
В Минприроды в ответ на запрос редакции сообщили, что также зафиксировали неприятный запах и начали поиски источника, однако после обследования Кировского и Ленинского районов Ростова причину вони выявить не удалось.
«Источников неприятного запаха там не обнаружили», — цитирует издание представителей ведомства.
«Ага, у всех, наверное, массовые галлюцинации были», — скептически заметили ростовчане, сообщив, что и сейчас в центре города у них слезятся глаза от неприятного запаха.
Ранее в Ростове рассказали о заводе по производству асфальта, рядом с которым умирают бродячие животные.