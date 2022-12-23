Минцифры сообщает о проблемах с поставками чипов

Так, в 2022 году в России выпустили 15 тысяч персональных компьютеров на процессорах отечественного производства, 8 тысяч отечественных серверов, однако ожидалось, что эти цифры будут больше, не откажись производители чипов от своих обязательств. Данное обстоятельство кажется специалистам весьма опасным, поскольку может отсечь российских создателей электроники от необходимых производств.