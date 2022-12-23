Минцифры сообщает о проблемах с поставками чипов

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в РФ нет собственного производства чипов, поэтому до недавнего времени чипы для отечественной электроники выпускали за границей. Однако после введения санкций США против компаний, помогавших производителю чипов размещать заказы на производство за рубежом, объемы поставок упали.
Так, в 2022 году в России выпустили 15 тысяч персональных компьютеров на процессорах отечественного производства, 8 тысяч отечественных серверов, однако ожидалось, что эти цифры будут больше, не откажись производители чипов от своих обязательств. Данное обстоятельство кажется специалистам весьма опасным, поскольку может отсечь российских создателей электроники от необходимых производств.