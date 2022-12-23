«Новые крытые трибуны позволят наблюдать за ходом матчей двум тысячам болельщиков», — написал сити-менеджер в своем Телеграм-канале.
В настоящее время в городе уже разработали проектную документацию будущих полей и получили одобрение госэкспертизы. Стоимость проекта превысит 1,7 миллиарда рублей.
Завершить работы по строительству футбольных полей планируют в 2026 году.
Кроме того, на левом берегу построят спорткомплекс «Посейдон» с плавательным бассейном и гостиницей стоимостью в 500 миллионов рублей.
Также стало известно, что рядом с «Ростов-Ареной» появится новый больничный комплекс, инвестором которого выступит турецкая компания.