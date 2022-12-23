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На левом берегу в Ростове построят девять футбольных полей

Сегодня, 17:12
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на левом берегу построят девять футбольных полей для местного клуба, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

«Новые крытые трибуны позволят наблюдать за ходом матчей двум тысячам болельщиков», — написал сити-менеджер в своем Телеграм-канале.

В настоящее время в городе уже разработали проектную документацию будущих полей и получили одобрение госэкспертизы. Стоимость проекта превысит 1,7 миллиарда рублей.

Завершить работы по строительству футбольных полей планируют в 2026 году.

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Кроме того, на левом берегу построят спорткомплекс «Посейдон» с плавательным бассейном и гостиницей стоимостью в 500 миллионов рублей.

Также стало известно, что рядом с «Ростов-Ареной» появится новый больничный комплекс, инвестором которого выступит турецкая компания.

 

 

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