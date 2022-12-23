Как защититься от свиного гриппа в Ростовской области

По словам собеседницы, здоровое и правильное питание и так помогает организму чувствовать себя лучше при переходе от теплого времени года к холодному. Но для поддержки иммунитета существует определенный список продуктов, которые при ежедневном употреблении, окажут помощь в борьбе с инфекциями.