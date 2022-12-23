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Нутрициолог назвала способ, как защититься от свиного гриппа в Ростовской области

Сегодня, 10:49
Фото: unsplash.com
Как защититься от свиного гриппа в Ростовской области
Жителям Ростовской области особенно важно укреплять иммунитет из-за переменчивой погоды донского края. Поможет в этом здоровое и сбалансированное питание, сообщила RostovGazeta нутрициолог Анна Инглассес.

Нутрициолог подчеркивает, что в холодное время важно не только утепляться шарфами и шапками, заворачиваясь в пуховики в пол, но и укреплять иммунитет. Особенно это касается жителей Ростовской области - из-за переменчивой погоды.

«В здоровом организме все составляющие иммунитета работают слаженно, защищают от вирусов и инфекций. Для того, чтобы сбалансировать работу иммунитета, необходимо наполнять себя витаминами изнутри», - отмечает Анна Инглассес.

По словам собеседницы, здоровое и правильное питание и так помогает организму чувствовать себя лучше при переходе от теплого времени года к холодному. Но для поддержки иммунитета существует определенный список продуктов, которые при ежедневном употреблении, окажут помощь в борьбе с инфекциями.

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«Необходимо ежедневно употреблять белок в виде рыбы, и особенно — жирной. Такой, как лосось, тунец или скумбрия. Хорошим подспорьем станет мясо, яйца, молоко, сыр. Также не следует забывать о белках растительного происхождения — бобовые, орехи, грибы. Из фруктов хорошо бы добавить в рацион сезонные мандарины и апельсины, а из овощей — тыкву, морковь, свеклу и зелень», - рекомендует нутрициолог.

Собеседница дополняет, что наряду с правильным питанием, надо избавляться и о тех факторов, которые могут снизить иммунитет. В их числе — различные вредные привычки, малоподвижный образ жизни, ежедневный фастфуд, избыток жирной и чрезмерно жареной пищи.

Собеседница дополняет, что наряду с правильным питанием, надо избавляться и о тех факторов, которые могут снизить иммунитет
Фото: 1MI

«Снизить иммунитет могут и усталость с недосыпом. Поэтому необходимо строго соблюдать правило восьмичасового сна. Это позволит не только держать себя в хорошей форме, но и поддержит иммунитет в борьбе с вирусами», - резюмирует эксперт.

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