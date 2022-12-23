Один человек попал в больницу в результате столкновения трех автомобилей в Ростове

Инцидент произошел в 06.50 мск в районе дома №132/1. Водитель 1982 года рождения за рулем Hyundai выехал на встречную полосу движения, где врезался в Kia Rio, которой управлял водитель 1986 года рождения.
От удара Kia отбросило на Mercedes, который ехал навстречу. За рулем третьего автомобиля находился 39-летний мужчина.
В результате тройного ДТП пострадал пассажир Hyundai Sonata, его доставили в медицинское учреждение.
По факту аварии начали проверку с целью выяснения всех обстоятельств.
В этот же день на этой же улице в Ростове водитель Honda Pilot врезался в опору ЛЭП.