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Один человек попал в больницу в результате столкновения трех автомобилей в Ростове

Сегодня, 13:12
Фото: ГИБДД
Один человек попал в больницу в результате столкновения трех автомобилей в Ростове
Утром в пятницу 23 декабря в Ростове-на-Дону на улице Таганрогской столкнулись три автомобиля: Hyundai Sonata, Kia Rio и Mercedes, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел в 06.50 мск в районе дома №132/1. Водитель 1982 года рождения за рулем Hyundai выехал на встречную полосу движения, где врезался в Kia Rio, которой управлял водитель 1986 года рождения.

От  удара Kia отбросило на Mercedes, который ехал навстречу. За рулем третьего автомобиля находился 39-летний мужчина.

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В результате тройного ДТП пострадал пассажир Hyundai Sonata, его доставили в медицинское учреждение.

По факту аварии начали проверку с целью выяснения всех обстоятельств.

В этот же день на этой же улице в Ростове водитель Honda Pilot врезался в опору ЛЭП.

 

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