Платежная система «МИР» отчиталась об итогах года

Об акциях и предложениях в столичном регионе рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов «МИР» Мария Точилова.
Как сообщает телеканал «360», главным достижением работы платежной системы «МИР» считается бесперебойная работа и стабильность. В Москве и области для пользователей карт «МИР» действует целая система скидок и кешбэк при оплате покупок картой.
С помощью карты можно оплачивать без комиссии коммунальные платежи, детские кружки и другие образовательные детские услуги. Кроме того, в столице и Московской области работает система скидок и акций при проезде на общественном транспорте с оплатой картой «МИР».
По словам Марии Точиловой, в нынешнем году экономия жителей Москвы и Московской области на комиссиях по оплате ЖКХ и образования при пользовании картой «МИР» составила более 170 млн руб. А экономия на транспортных расходах только с сентября по ноябрь превысила 100 млн рублей.