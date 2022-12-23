Платежная система «МИР» отчиталась об итогах года

По словам Марии Точиловой, в нынешнем году экономия жителей Москвы и Московской области на комиссиях по оплате ЖКХ и образования при пользовании картой «МИР» составила более 170 млн руб. А экономия на транспортных расходах только с сентября по ноябрь превысила 100 млн рублей.