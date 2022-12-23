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Платежная система «МИР» отчиталась об итогах года

Сегодня, 07:09
Фото: vk.com/mirpaycard
Несмотря на непростую ситуацию в российском банковском секторе, платежная система «МИР» сохраняет позиции и предлагает россиянам новые акции, скидки и кешбэки.

Об акциях и предложениях в столичном регионе рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов «МИР» Мария Точилова.

Как сообщает телеканал «360», главным достижением работы платежной системы «МИР» считается бесперебойная работа и стабильность. В Москве и области для пользователей карт «МИР» действует целая система скидок и кешбэк при оплате покупок картой.

С помощью карты можно оплачивать без комиссии коммунальные платежи, детские кружки и другие образовательные детские услуги. Кроме того, в столице и Московской области работает система скидок и акций при проезде на общественном транспорте с оплатой картой «МИР».

По словам Марии Точиловой, в нынешнем году экономия жителей Москвы и Московской области на комиссиях по оплате ЖКХ и образования при пользовании картой «МИР» составила более 170 млн руб. А экономия на транспортных расходах только с сентября по ноябрь превысила 100 млн рублей.

#Общество
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