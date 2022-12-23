Напомним, в пятницу, 23 декабря, стало известно о задержании нескольких агентов СБУ на территории Российской Федерации. Все они были заняты сбором информации о стратегически важных объектах, расположении войск и военной техники, а также подготовки диверсий и терактов в России. В отношении пяти агентов СБУ завели уголовные дела о шпионаже и госизмене.