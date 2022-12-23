rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

«Предатели»: ростовчане одобрили арест агентов иностранной разведки сотрудниками ФСБ

Сегодня, 11:37
Фото: vk.com/nakgov
«Предатели»: ростовчане одобрили арест агентов иностранной разведки сотрудниками ФСБ

Ростовчане назвали предателями агентов СБУ, задержанных ФСБ

Ростовчан возмутил шпионаж соотечественников в пользу украинской разведки, комментарии об этом появились в соцсетях.

Напомним, в пятницу, 23 декабря, стало известно о задержании нескольких агентов СБУ на территории Российской Федерации. Все они были заняты сбором информации о стратегически важных объектах, расположении войск и военной техники, а также подготовки диверсий и терактов в России. В отношении пяти агентов СБУ завели уголовные дела о шпионаже и госизмене. 

Ростовчан же ужаснули сообщения о том, что соотечественники могли быть виновны в терактах и поддерживать киевский режим, работая во вред собственной Родине.

«Вот и попались предатели. Лучше бы сразу валили к ВСУшникам. А они еще и в наглую жили на территории России», — возмутились горожане. 

СБУ объявила в розыск депутата Госдумы от Ростовской области Екатерину Стенякину
Узнать подробнее

«Вот подлецы* и вылазят наружу, как раз скоро пожизненное давать за диверсии будут», — одобрили аресты ростовчане. 

«Даже не хочу представлять, от чего нас этим смогли уберечь, спасибо за работу!», — сказала ростовчанка, вспомнив про теракт на Крымском мосту.

* — лексика была изменена из соображений цензуры.

Читайте также:
Бородай объяснил, зачем СБУ вербует жителей Ростова для уничтожения символа ZШпионил для Украины: в Краснодаре поймали агента СБУ за слив информации«Рука СБУ»: эксперт рассказал, как спецслужбы Украины вербуют ростовских подростков
#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Госизмена#Шпионаж#Задержания#Преступность#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Ростовский депутат Водолацкий сделал прогноз ситуации в зоне СВО на 2023 год
Сегодня, 13:11
В Ростове депутата Оськину вызвали в полицию после одного эфира на Первом канале
Сегодня, 13:16
В Ростовской области задержали сотрудничавшего с СБУ мужчину
Сегодня, 13:05
Рядом с «Ростов-Ареной» появится больница за деньги турецкого инвестора
Сегодня, 13:03
Сити-менеджер Логвиненко анонсировал строительство еще одного моста в центре Ростова
Сегодня, 12:27
О чем поют финансы накануне 2023 года? Выясняем вместе с экспертами
Сегодня, 10:53