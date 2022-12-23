Напомним, в пятницу, 23 декабря, стало известно о задержании нескольких агентов СБУ на территории Российской Федерации. Все они были заняты сбором информации о стратегически важных объектах, расположении войск и военной техники, а также подготовки диверсий и терактов в России. В отношении пяти агентов СБУ завели уголовные дела о шпионаже и госизмене.
Ростовчан же ужаснули сообщения о том, что соотечественники могли быть виновны в терактах и поддерживать киевский режим, работая во вред собственной Родине.
«Вот и попались предатели. Лучше бы сразу валили к ВСУшникам. А они еще и в наглую жили на территории России», — возмутились горожане.
«Вот подлецы* и вылазят наружу, как раз скоро пожизненное давать за диверсии будут», — одобрили аресты ростовчане.
«Даже не хочу представлять, от чего нас этим смогли уберечь, спасибо за работу!», — сказала ростовчанка, вспомнив про теракт на Крымском мосту.
* — лексика была изменена из соображений цензуры.