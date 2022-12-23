rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Раненого Рогозина доставят из Ростова-на-Дону в Москву

Сегодня, 04:49
Фото: 1MI
Из Ростова-на-Дону в Москву, по данным СМИ, планируется доставить бывшего главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Напомним, что он и еще несколько человек получили ранения при попадании снаряда в гостиницу в ДНР. О случившемся Рогозин написал в Telegram.

Позже СМИ заявили, что его перевезли в больницу в Ростове-на-Дону. Теперь стало известно о еще одной транспортировке.

В Ростов привезли раненного Рогозина, а в школах города борются с ОРВИ термометрами
Узнать подробнее

«Медики в Донецке и Ростове не решились делать операцию, так как она сложная. Его доставят к Москву, где решение будет принимать консилиум врачей», — пишет РИА «Новости».

Официальной информации о планах перевезти раненого не появлялось, она в данный момент уточняется.  Расширенный материал о произошедшем читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростов привезли раненного Рогозина, а в школах города борются с ОРВИ термометрамиРогозина доставили в военный госпиталь в Ростове-на-Дону днем 22 декабряРаненого в среду в ДНР Дмитрия Рогозина могут прооперировать в Ростов-на-Дону
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Стало известно, почему раненого Рогозина не будут оперировать в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:09
Нутрициолог рассказала, как подготовиться к новогоднему застолью в Ростове
Сегодня, 03:32
В Ростове ветеринары спасли «дракона современности», съевшего хозяйский носок
Вчера, 17:57
Ростовский суд заключил под стражу 12 участников дела о незаконных рынках в Аксае
Вчера, 17:29
Ростовчане высказались об идее снабжать жителей Донбасса водой из реки Дон
Сегодня, 05:41
В Ростове направили в полицию материалы о порнографических плакатах на улицах города
Вчера, 15:29