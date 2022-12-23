Напомним, что он и еще несколько человек получили ранения при попадании снаряда в гостиницу в ДНР. О случившемся Рогозин написал в Telegram.
Позже СМИ заявили, что его перевезли в больницу в Ростове-на-Дону. Теперь стало известно о еще одной транспортировке.
«Медики в Донецке и Ростове не решились делать операцию, так как она сложная. Его доставят к Москву, где решение будет принимать консилиум врачей», — пишет РИА «Новости».
Официальной информации о планах перевезти раненого не появлялось, она в данный момент уточняется. Расширенный материал о произошедшем читайте по ссылке.