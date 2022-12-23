«Невозможно рассуждать о том, как прожить на прожиточный минимум. Очевидно же, что никак. Тем более сейчас, когда стоимость коммуналки возросла, а цены на продукты стремятся исключительно вверх, и не видно предела, когда они остановятся. Прожиточного минимума не хватит даже на нормальное питание. Не говоря уже о том, что человеку нужно покупать одежду, обувь. Да и в современном обществе есть множество других потребностей, которые никак не уложить в прожиточный минимум», — резюмирует депутат городской думы Юрий Нерсесян.