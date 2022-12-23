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«Разная арифметика»: можно ли прожить на прожиточный минимум в Ростовской области

Сегодня, 07:53
Фото: prostooleh / freepik.com
Как прожить на прожиточный минимум в Ростовской области
Прожиточный минимум в Ростовской области для трудоспособного населения увеличат в новом году до 14,7 тысяч рублей. Однако эксперты считают, что выжить на эти деньги невозможно. Каким в декабре 2022 года оказалось реальное положение дел — выяснил корреспондент RostovGazeta.

Курица для бедных 

В Ростовской области установили величину прожиточного минимума на 2023 год. Этот документ подписал губернатор региона Василий Голубев.

Размер прожиточного минимума для детей составит 13,7 тысячи рублей, для пенсионеров - 11,6 тысячи рублей, для трудоспособного населения — 14,7 тысячи рублей.

Редакция RostovGazeta попыталась выяснить, как трудоспособному человеку прожить на эти деньги.

По данным Единой межведомственной информационно – статистической системы (ЕМИСС), стоимость килограмма бескостного мяса свинины в Ростовской области за ноябрь 2022 года составила 385,9 рубля, говядины — 632,4 рубля, индейки — 323,8 рубля. Самое дешевое мясо, традиционно, оказалось у охлажденных кур. Килограмм можно приобрести за 168,4 рубля.

В среднем за месяц, по мнению разработчиков потребительской корзины на 2022 год, человек должен съедать 4,8 килограмма мяса. Если питаться куриным - самым дешевым, то потратить придется всего 680 рублей. Однако цена в ЕМИСС за ноябрь указана, вероятнее всего, за целую тушку, с костями. Поэтому уложиться в предполагаемую сумму вряд ли удастся. А стоимость филе курицы в ростовских ритейлах выходит значительно дороже. 

Фото: AlejandroLinaresGarcia/CC BY SA / wikimedia.org

Изо дня в день лакомиться говядиной при прожиточном минимуме вряд ли удастся. Говядина сразу подорвет скромный бюджет на месяц более, чем на 2,5 тысячи рублей.

Однако выбор можно сделать в сторону мясного фарша. Его стоимость, по данным ЕМИСС, составляет 376,1 рубля за килограмм. Таким образом, на ежемесячное потребление фарша вместо мяса потребуется более 1,8 тысячи рублей. 

Завтрак без яиц 

Нельзя забывать и о рыбе, ведь в ее состав входят необходимые для человека жиры Омега-3.

Рыба лососевых пород вряд ли войдет в рацион человека с прожиточным минимум. Ее стоимость в ноябре превысила 1, 3 тысячу рублей за килограмм. 

Однако рыба мороженная не лососевая, оказалась вполне доступной. Цена такого филе по данным ЕМИСС, составит 445,4 рублей за килограмм. На месяц человеку требуется порядка полутора килограммов. 

Дешевле всего ростовчанам обойдутся яйца. И хотя их стоимость составляет уже 71,5 рубль за десяток, по информации разработчиков потребительской корзины, на месяц человеку нужно всего лишь порядка 17 яиц. Такое количество, видимо, не рассчитано на тех, кто регулярно ест яйца на завтрак или готовит из другие блюда.

Фото: Peachyeung316/CC BY SA / wikimedia.org

Значительно выросла цена и на свежие овощи — огурцы и помидоры. По данным ЕМИСС, стоимость килограмма помидоров с 95,2 рублей в октябре возросла до 123,9 рубля в ноябре. А огурцы с 86,9 рублей подскочили за месяц до 127, 8 рубля.

Плата за воздух 

Уже сегодня жители Ростова стали получать к оплате коммунальные квитанции за декабрь. И хотя повышение тарифов ЖКХ на 9% в декабре 2022 года было ожидаемым, и об этом предупреждали заранее, данные в платежных ведомостях превзошли все опасения.

В Ростовской области с 1 декабря повысили тарифы на услуги ЖКХ на 9%
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Так, в доме № 6 на улице Каширской в Ростове до сих отсутствует должное отопление. Жители дома жалуются, что в комнатах на нижних этажах девятиэтажки батареи остаются холодными. Люди дополнительно обогреваются тепловентиляторами, включают газовые конфорки. При этом уже второй месяц получают квитанции с полной оплатой за такое тепло.

За еле теплые батареи к оплате теплоснабжения в квартире на третьем этаже дома на Каширской, за ноябрь было начислено 2,3 тысячи рублей. При этом, за недопоставку тепла перерасчет сделали лишь на 11,8 рубля.

В декабре на оплату теплоснабжения таких же едва теплых батарей этой же квартире выставлен счет на сумму более трех тысяч рублей.

Фото: 1MI

«Как долго будет продолжаться этот бардак? Мало того, что мы платим за все и обогреваемся сами, так еще и одеваться дома приходится также тепло, как на улице», — возмущаются жители нижних этажей дома № 6 на Каширской. 

Жительнице Ростовской области незаконно выставляли счета за теплоснабжение
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Цифры не совпали

В среднем, стоимость коммунальных платежей в отдельно взятой квартире Ростова, площадью 42 квадратных метра (без холодной воды, газа и капремонта), в ноябре была более 4,4 тысячи рублей. После повышения цен в декабре, оплата этой же квартиры превысила 6,1 тысячи рублей.

Таким образом, ожидаемое повышение тарифов ЖКХ на 9%, на примере конкретной квартиры оказалось на практике больше, чем на 33%.

«Невозможно рассуждать о том, как прожить на прожиточный минимум. Очевидно же, что никак. Тем более сейчас, когда стоимость коммуналки возросла, а цены на продукты стремятся исключительно вверх, и не видно предела, когда они остановятся. Прожиточного минимума не хватит даже на нормальное питание. Не говоря уже о том, что человеку нужно покупать одежду, обувь. Да и в современном обществе есть множество других потребностей, которые никак не уложить в прожиточный минимум», — резюмирует депутат городской думы Юрий Нерсесян.

Фото: 1MI

Ранее корреспондент RostovGazeta Анна Ивченко провела эксперимент, попытавшись прожить на 100, и даже 200 рублей в день. Подробнее о том, какой была тотальная экономия, и чем она закончилась — в материале «Жесткий социальный эксперимент». 

Жесткий социальный эксперимент: можно ли в Ростове выжить на 100 рублей
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