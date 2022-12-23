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Риэлтор Фоменко заявил о снижении цен на квартиры в Ростовской области в 2023 году

Сегодня, 10:37
Фото: 1MI
Риэлтор дал прогноз стоимости квартир в Ростовской области на 2023 год
На стоимость жилья влияют макроэкономические моменты. Какими они будут в новом году — эксперты затрудняются ответить. Директор агентства недвижимости Андрей Фоменко сообщил RostovGazeta о возможном, но не значительном, снижении цен на жилье Ростовской области в начале 2023 года.

Эксперт подчеркивает, что никаких предпосылок и тенденций к повышению стоимости квартир в Ростове и области пока не наблюдается.

Одной из таких предпосылок может стать рост цен на зерно.

«В этом году была низкая цена на зерно на внутреннем рынке. А Ростовская область — это аграрный регион. Каждый год, после реализации урожая, труженики села покупали недвижимость. В этом году число таких людей значительно сократилось. Из-за этого рынок недвижимости лишился части денег», - отмечает Фоменко.

 

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По словам собеседника, проседание в продажах жилья осенью ведут к накоплению квартир и на вторичном рынке, и в новостройках. Не следует забывать и о том, что в новом году прибавиться новое жилье. Все это породит разрыв между спросом и предложением.

Однако ждать резкого падения стоимости жилья спикер не рекомендует.

«Теоретически, цена может снизится, но совсем не существенно», - резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, где в Ростовской области можно купить самое дешевое жилье. 

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