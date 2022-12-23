Эксперт подчеркивает, что никаких предпосылок и тенденций к повышению стоимости квартир в Ростове и области пока не наблюдается.
Одной из таких предпосылок может стать рост цен на зерно.
«В этом году была низкая цена на зерно на внутреннем рынке. А Ростовская область — это аграрный регион. Каждый год, после реализации урожая, труженики села покупали недвижимость. В этом году число таких людей значительно сократилось. Из-за этого рынок недвижимости лишился части денег», - отмечает Фоменко.
По словам собеседника, проседание в продажах жилья осенью ведут к накоплению квартир и на вторичном рынке, и в новостройках. Не следует забывать и о том, что в новом году прибавиться новое жилье. Все это породит разрыв между спросом и предложением.
Однако ждать резкого падения стоимости жилья спикер не рекомендует.
«Теоретически, цена может снизится, но совсем не существенно», - резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, где в Ростовской области можно купить самое дешевое жилье.