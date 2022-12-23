На встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным затронули тему улучшения водоснабжения в Донбассе. Он рассказал, что в ДНР вода подается раз в три дня на два часа.
Пушилин предложил построить водовод из реки Дон на территорию ДНР. Президент поддержал эту инициативу.
В соцсетях часть ростовчан поддержала эту идею, так как и ДНР и ЛНР стали российскими регионами. Некоторые начали волноваться, не будет ли проблем с водой в Ростове.
Дело в том, что ветер иногда выдувает воду из реки, что приводит к ограничению водоснабжения.
«Река и так прилично обмелела за последние годы», — пишут ростовчане.
«Воды в Дону нет, он мелеет с каждым годом», — заявляют горожане.