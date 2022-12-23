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Ростовчане высказались об идее снабжать жителей Донбасса водой из реки Дон

Сегодня, 05:41
Фото: 1MI

«Дон обмелел»: ростовчане прокомментировали идею снабжать водой из реки Донбасс

Президент России Владимир Путин одобрил идею строительства водовода из реки Дон в ДНР, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

На встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным затронули тему улучшения водоснабжения в Донбассе. Он рассказал, что в ДНР вода подается раз в три дня на два часа.

Пушилин предложил построить водовод из реки Дон на территорию ДНР. Президент поддержал эту инициативу. 

В соцсетях часть ростовчан поддержала эту идею, так как и ДНР и ЛНР стали российскими регионами. Некоторые начали волноваться, не будет ли проблем с водой в Ростове.

Дело в том, что ветер иногда выдувает воду из реки, что приводит к ограничению водоснабжения.

«Река и так прилично обмелела за последние годы», — пишут ростовчане.

«Воды в Дону нет, он мелеет с каждым годом», — заявляют горожане.

 

#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Вода#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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