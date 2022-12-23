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Posted 23 декабря 2022, 06:30

Published 23 декабря 2022, 06:30

Modified 23 декабря 2022, 06:32

Updated 23 декабря 2022, 06:32

Ростовский депутат Бородай вступился за Евгения Пригожина

23 декабря 2022, 06:30
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай выступил в поддержку Евгения Пригожина, что все участники СВО должны иметь равные права, говорится на сайте парламентария.

Бородай прокомментировал заявление Пригожина, что бойцы ЧВК «Вагнер» не приравнены к военнослужащим российской армии. По его словам, они внесли огромный вклад в СВО, но юридически являются гражданскими людьми. 

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«Их юридический статус очень мутный, из-за чего они военнослужащими с точки зрения закона не считаются. Эту ситуацию давно пора поменять», — прокомментировал депутат.

Он добавил, что одобряет инициативу Пригожина, чтобы уровнять всех в правах.

До этого депутат Бородай раскритиковал таможню, которая не пропускала беспилотники.

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