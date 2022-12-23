Ростовский депутат Бородай вступился за Евгения Пригожина

Posted 23 декабря 2022, 06:30
Published 23 декабря 2022, 06:30
Modified 23 декабря 2022, 06:32
Updated 23 декабря 2022, 06:32
Бородай прокомментировал заявление Пригожина, что бойцы ЧВК «Вагнер» не приравнены к военнослужащим российской армии. По его словам, они внесли огромный вклад в СВО, но юридически являются гражданскими людьми.
«Их юридический статус очень мутный, из-за чего они военнослужащими с точки зрения закона не считаются. Эту ситуацию давно пора поменять», — прокомментировал депутат.
Он добавил, что одобряет инициативу Пригожина, чтобы уровнять всех в правах.
До этого депутат Бородай раскритиковал таможню, которая не пропускала беспилотники.