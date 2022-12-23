Собеседник напоминает о недавних встречах и совещаниях, которые провел президент России и на Совете по безопасности, и в Минобороны РФ.
А также о визите в зону СВО президента и министра обороны нашей страны.
«Это свидетельствует о том, что задачи специальной военной операции сегодня находятся на самом жестком контроле», - отмечает Виктор Водолацкий.
Депутат подчеркивает, что особым образом контролируются вопросы военно-промышленного комплекса, вопросы реформирования некоторых систем обеспечения структуры СВО.
«Поэтому я уверен, что зачистка территорий, с которых сегодня прилетают в субъекты Российской Федерации различные натовские ракеты и снаряды, будет прекращена в 2023 году», - отмечает Виктор Водолацкий.
Спикер делится мнением, что 2023 год станет успешным по денацификации и демилитаризации Украины.
Ранее, со ссылкой на слова эксперта, RostovGazeta выясняла, когда закончится спецоперация.