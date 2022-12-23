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Ростовский депутат Водолацкий сделал прогноз ситуации в зоне СВО на 2023 год

Сегодня, 13:11
Фото: Минобороны РФ
Ростовский депутат Водолацкий дал прогноз ситуации в зоне СВО на 2023 год
Прогноз хода СВО на 2023 год самый положительный, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Собеседник напоминает о недавних встречах и совещаниях, которые провел президент России и на Совете по безопасности, и в Минобороны РФ.

А также о визите в зону СВО президента и министра обороны нашей страны.

«Это свидетельствует о том, что задачи специальной военной операции сегодня находятся на самом жестком контроле», - отмечает Виктор Водолацкий.

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Депутат подчеркивает, что особым образом контролируются вопросы военно-промышленного комплекса, вопросы реформирования некоторых систем обеспечения структуры СВО.

«Поэтому я уверен, что зачистка территорий, с которых сегодня прилетают в субъекты Российской Федерации различные натовские ракеты и снаряды, будет прекращена в 2023 году», - отмечает Виктор Водолацкий.

Спикер делится мнением, что 2023 год станет успешным по денацификации и демилитаризации Украины.

Ранее, со ссылкой на слова эксперта, RostovGazeta выясняла, когда закончится спецоперация. 

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