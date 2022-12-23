Эксперт полагает, что закон об увеличении призывного возраста может появиться в 2023 году.
«Это значит, что призывать в армию будут не в 18 лет, а в 21. Делается это для того, чтобы повысить качество призывного контингента», - отмечает Александр Сухарь.
Спикер разъясняет, что 18 лет — слишком молодой возраст, в котором человек еще не определился в жизни. В 21 год, по его словам, личность уже сформирована с совсем иным, взрослым мышлением и внутренним содержанием.
«Более того, к 21 году человек может получить среднее специальное образование, освоить специальность, которая пригодится ему во время службы», - делится мнением политолог.
По его словам, молодой сформировавшийся мужчина будет уже совсем по другому воспринимать перспективы службы в армии. Сможет посмотреть на военную профессию, и, при появлении интереса, остаться в ней. Таким образом и контрактная служба получит возможность набирать более зрелых, опытных мужчин.
«То есть, когда люди отслужили по призыву, им смогут предложить остаться в армии», - уточняет эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала о перспективах смены призывного возраста.