Больница стоимостью в 5 миллиардов рублей будет находиться рядом со стадионом «Ростов-Арена» и напротив «Мегамага».
Деньги в проект вкладывает компания из Турции, это будет больничный комплекс нового формата с услугами поликлиники и стационара. В рамках проекта создадут более 1,2 тысячи рабочих мест.
Проект планировки представят в начале 2023 года, а к самому строительству планируют приступить в первой половине 2024 года. Управление больницей перейдет турецкой сети клиник.
Ранее стало известно, что в центре Ростова построят еще один мост.