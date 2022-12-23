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Рядом с «Ростов-Ареной» появится больница за деньги турецкого инвестора

Сегодня, 13:03
Фото: U.S. Navy/A. Bascom/CC0 / wiki
Рядом с «Ростов-Ареной» появится больница за деньги турецкого инвестора
В Ростове-на-Дону на левом берегу построят большой больничный комплекс, инвестором выступит турецкая компания, стало известно на заседании Совета по инвестициям при главе городской администрации.

Больница стоимостью в 5 миллиардов рублей будет находиться рядом со стадионом «Ростов-Арена» и напротив «Мегамага».

Деньги в проект вкладывает компания из Турции, это будет больничный комплекс нового формата с услугами поликлиники и стационара. В рамках проекта создадут более 1,2 тысячи рабочих мест.

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Проект планировки представят в начале 2023 года, а к самому строительству планируют приступить в первой половине 2024 года. Управление больницей перейдет турецкой сети клиник.

Ранее стало известно, что в центре Ростова построят еще один мост.

 

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