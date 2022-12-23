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Себе и другу: в Ростове посетитель секс-шопа украл два вибратора на 25 тысяч рублей

Сегодня, 07:25
Фото: Andshel/CC BY SA / wikimedia.org
В Ростове посетитель секс-шопа украл два вибратора на 25 тысяч рублей

В Ростове неизвестный ограбил магазин интимных товаров на 25 тыс рублей

В Ростове посетитель магазина для взрослых украл два вибратора, засветившись на записях камер видеонаблюдения, информация об этом появилась в соцсетях.

В четверг, 22 декабря, в соцсетях появилось видео с молодым человеком, прогуливающимся по секс-шопу на улице Большой Садовой. Во время осмотра полок мужчина приметил два вибратора, коробки с которыми спрятал за спину под рюкзак. Общая цена похищенных товаров составила 25 тысяч рублей. 

«Наверное, себе и другу. Город должен знать в лицо своих „героев“. Заявление в полицию написано», — сообщил автор опубликованного видео. 

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В Ростове посетитель секс-шопа украл два вибратора на 25 тысяч рублей
Видео: ТГ канал "Это Ростов!"

«Кому-то подарки на Новый год подготовил», — предположили ростовчане. 

«Вообще, чем можно думать, когда это сделал, на Садовой почти на каждом здании и столбе камера висит, это просто глупо», — заметили горожане.

Ранее работница секс-шопа рассказала, что ростовчане стали экономить на покупках интимных товаров из-за бедности.

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