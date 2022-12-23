В четверг, 22 декабря, в соцсетях появилось видео с молодым человеком, прогуливающимся по секс-шопу на улице Большой Садовой. Во время осмотра полок мужчина приметил два вибратора, коробки с которыми спрятал за спину под рюкзак. Общая цена похищенных товаров составила 25 тысяч рублей.