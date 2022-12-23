В четверг, 22 декабря, в соцсетях появилось видео с молодым человеком, прогуливающимся по секс-шопу на улице Большой Садовой. Во время осмотра полок мужчина приметил два вибратора, коробки с которыми спрятал за спину под рюкзак. Общая цена похищенных товаров составила 25 тысяч рублей.
«Наверное, себе и другу. Город должен знать в лицо своих „героев“. Заявление в полицию написано», — сообщил автор опубликованного видео.
«Кому-то подарки на Новый год подготовил», — предположили ростовчане.
«Вообще, чем можно думать, когда это сделал, на Садовой почти на каждом здании и столбе камера висит, это просто глупо», — заметили горожане.
Ранее работница секс-шопа рассказала, что ростовчане стали экономить на покупках интимных товаров из-за бедности.