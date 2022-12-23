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Posted 23 декабря 2022, 12:27

Published 23 декабря 2022, 12:27

Modified 23 декабря 2022, 12:29

Updated 23 декабря 2022, 12:29

Сити-менеджер Логвиненко анонсировал строительство еще одного моста в центре Ростова

23 декабря 2022, 12:27
В Ростове-на-Дону в районе проспекта Стачки планируется построить еще один мост, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Речь идет о проекте, который могут реализовать на пересечении проспектов Сиверса и Стачки. Логвиненко объяснил, что расширение действующего моста на Стачки не позволит снизить количество транспорта.

«Сейчас решается вопрос строительства моста рядом. Это позволит уйти на Буденновский, Береговую, чтобы разделить часть этого потока», — уточнил градоначальник.

Но конкретных сроков реализации этой задумки на данный момент нет. По информации 1Rпd, где именно может пройти мост, будет решаться на уровне правительства региона.

Ранее в Ростове провели оцифровку ливневок для разработки схемы ливневой канализации. 

 

 

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