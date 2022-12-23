Сити-менеджер Логвиненко анонсировал строительство еще одного моста в центре Ростова

Posted 23 декабря 2022, 12:27
Published 23 декабря 2022, 12:27
Modified 23 декабря 2022, 12:29
Updated 23 декабря 2022, 12:29
Речь идет о проекте, который могут реализовать на пересечении проспектов Сиверса и Стачки. Логвиненко объяснил, что расширение действующего моста на Стачки не позволит снизить количество транспорта.
«Сейчас решается вопрос строительства моста рядом. Это позволит уйти на Буденновский, Береговую, чтобы разделить часть этого потока», — уточнил градоначальник.
Но конкретных сроков реализации этой задумки на данный момент нет. По информации 1Rпd, где именно может пройти мост, будет решаться на уровне правительства региона.
Ранее в Ростове провели оцифровку ливневок для разработки схемы ливневой канализации.