Стало известно, как рынок алкоголя изменился из-за санкций

Повышение цен на спиртное связано, главным образом, с отказом перевозчиков работать с российскими импортерами. Теперь с Россией сотрудничают только перевозчики из Китая, которые подняли цены на услуги в три раза – при том, что они уже выросли двукратно из-за пандемии. Сейчас аналитики рассчитывают на приход новых брендов. А в ожидании новых игроков Россия поднимает ставки акциза на спиртосодержащую продукцию с объемом спирта более 1,5%. Увеличится и минимальная закупочная цена шампанского: до 239 рублей за бутылку.