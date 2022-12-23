Стало известно, как рынок алкоголя изменился из-за санкций

Как пишет Infox со ссылкой на РИАМО, в 2022 году Россию покинул целый ряд алкогольных брендов. Среди потерь – даже коньяк «Арарат». При этом многие бренды оказались против того, чтобы их товары доставляли в Россию путем параллельного импорта, поэтому многих марок алкоголя, например, от компании LVMH на прилавках уже нет. Зато можно встретить продукцию Pernod Ricard, хотя по ценам выше прошлогодних.
Повышение цен на спиртное связано, главным образом, с отказом перевозчиков работать с российскими импортерами. Теперь с Россией сотрудничают только перевозчики из Китая, которые подняли цены на услуги в три раза – при том, что они уже выросли двукратно из-за пандемии. Сейчас аналитики рассчитывают на приход новых брендов. А в ожидании новых игроков Россия поднимает ставки акциза на спиртосодержащую продукцию с объемом спирта более 1,5%. Увеличится и минимальная закупочная цена шампанского: до 239 рублей за бутылку.