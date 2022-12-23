Стало известно, какую помощь окажут семьям в РФ до конца года

Как пишет Infox со ссылкой на «Народные новости», детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец рассказала, что семьи, где с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок, могут получить государственную помощь для выплаты ипотеки, приобретения готового жилья, строительства частного дома.
Также стало известно, что в России с Нового года вырастет размер максимальной выплаты по больничному листу. Так, сотрудники, имеющие рабочий стаж восемь лет, могут рассчитывать на 2736,99 рубля в день.
Также Ирина Волынец подтвердила информацию о выплате 350 тысяч рублей на открытие бизнеса по социальному контракту. В то же время она призвала граждан не верить уловкам аферистов в интернете и проверять информацию о новых выплатах, если она получена не на сайте Государственной Думы.