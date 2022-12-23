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Стало известно, какую помощь окажут семьям в РФ до конца года

23 декабря 16:30
Детский омбудсмен Татарстана рассказала, какие меры поддержки ждут российские семьи до конца 2022 года.

Как пишет Infox со ссылкой на «Народные новости», детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец рассказала, что семьи, где с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок, могут получить государственную помощь для выплаты ипотеки, приобретения готового жилья, строительства частного дома.

Также стало известно, что в России с Нового года вырастет размер максимальной выплаты по больничному листу. Так, сотрудники, имеющие рабочий стаж восемь лет, могут рассчитывать на 2736,99 рубля в день.

Также Ирина Волынец подтвердила информацию о выплате 350 тысяч рублей на открытие бизнеса по социальному контракту. В то же время она призвала граждан не верить уловкам аферистов в интернете и проверять информацию о новых выплатах, если она получена не на сайте Государственной Думы.

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