Стало известно, какую помощь окажут семьям в РФ до конца года

Также Ирина Волынец подтвердила информацию о выплате 350 тысяч рублей на открытие бизнеса по социальному контракту. В то же время она призвала граждан не верить уловкам аферистов в интернете и проверять информацию о новых выплатах, если она получена не на сайте Государственной Думы.