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Стало известно о состоянии раненого Рогозина в Ростове-на-Дону

Сегодня, 13:57
Фото: 1MI
Стало известно о состоянии раненого Рогозина в Ростове-на-Дону
Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин находится в тяжелом состоянии в Ростове-на-Дону, сообщает Don Mash.

Напомним, что Рогозин получил ранение, когда атаковали гостиницу, где он находился. Пострадавшего отвезли в военный госпиталь в Ростове.

«Самочувствие Рогозина ухудшается, хотя он передвигается и говорит. Операцию делать не стали, так как пришлось бы здесь остаться минимум на неделю», — говорится в публикации.

Рогозина не могут транспортировать в Москву из ростовского госпиталя из-за непогоды
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Отмечается, что пациента хотели доставить в Москву, но из-за плохой погоды столица не сможет принять самолет. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Расширенный материал о ранении экс-главы Роскосмоса читайте по ссылке.

 

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