Напомним, что Рогозин получил ранение, когда атаковали гостиницу, где он находился. Пострадавшего отвезли в военный госпиталь в Ростове.
«Самочувствие Рогозина ухудшается, хотя он передвигается и говорит. Операцию делать не стали, так как пришлось бы здесь остаться минимум на неделю», — говорится в публикации.
Отмечается, что пациента хотели доставить в Москву, но из-за плохой погоды столица не сможет принять самолет. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Расширенный материал о ранении экс-главы Роскосмоса читайте по ссылке.