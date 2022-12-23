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Стало известно, почему раненого Рогозина не будут оперировать в Ростове-на-Дону

Сегодня, 05:09
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону, по информации СМИ, не будут оперировать экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который получил ранения.

Напомним, что по гостинице в ДНР, где находились Рогозин и еще несколько человек был совершен удар. Бывший глава Роскосмоса получил ранение.

СМИ писали, что его доставили в один из госпиталей в Ростове-на-Дону.

Раненого Рогозина доставят из Ростова-на-Дону в Москву
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«Из-за сложности медики в ДНР и Ростове не решились делать операцию. Его доставят в Москву, где решение о дальнейшей помощи будет принимать консилиум врачей», — пишет РИА «Новости».

Добавим, что ранения получили еще несколько человек. Расширенный материал RostovGazeta о произошедшем читайте по ссылке.

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