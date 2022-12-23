Напомним, что по гостинице в ДНР, где находились Рогозин и еще несколько человек был совершен удар. Бывший глава Роскосмоса получил ранение.
СМИ писали, что его доставили в один из госпиталей в Ростове-на-Дону.
«Из-за сложности медики в ДНР и Ростове не решились делать операцию. Его доставят в Москву, где решение о дальнейшей помощи будет принимать консилиум врачей», — пишет РИА «Новости».
Добавим, что ранения получили еще несколько человек. Расширенный материал RostovGazeta о произошедшем читайте по ссылке.