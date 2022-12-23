В России импортного пива может стать еще в разы меньше

Эксперты полагают, что если пошлины увеличатся, то на фоне повышения отпускных цен на зарубежное пиво и затрат на маркировку, импорт пива вполне вероятно снизиться еще больше по сравнению с прошлым годом — до 50%. Также ожидается, что цены на пиво вырастут еще больше - из-за усложнения логистики в этом году они уже повысились на 30-40%.