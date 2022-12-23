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В России импортного пива может стать еще в разы меньше

Сегодня, 10:58
Пошлины на пиво из ЕС, США, Британии и Японии могут вырасти.

Минэкономики и Минфин обсуждают подорожание ввозных пошлин на пиво из недружественных государств. Об этом пишет INFOX.RU со ссылкой на «Коммерсант». Однако издание подчеркивает - на данный момент никаких решений не принято, инициатива только рассматривается.

В 2022 году импорт пива в страну значительно снизился: на 34% по сравнению с 2021-ым. Так Великобритания, США и Канада отгрузки прекратили, и сейчас сохранились только поставки из Чехии, Германии и Бельгии. 

Эксперты полагают, что если пошлины увеличатся, то на фоне повышения отпускных цен на зарубежное пиво и затрат на маркировку, импорт пива вполне вероятно снизиться еще больше по сравнению с прошлым годом — до 50%. Также ожидается, что цены на пиво вырастут еще больше - из-за усложнения логистики в этом году они уже повысились на 30-40%.

Как отмечают эксперты, с одной стороны, проблемы с ввозом пива из-за рубежа могут способствовать увеличению доли на рынке продукта от российских производителей.

Но, с другой стороны, в России окажется под ударом сегмент особых импортных сортов, которые российскими никак не заменишь. Россия в основном производит массовое пиво, в барах и ресторанах оно не особо востребовано. Те же небольшие компании, которые занимаются производством пива для баров, вряд ли сумеют закрыть потребности рынка.

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