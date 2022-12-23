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В Ростове 23 декабря из-за пробок и гололеда цены на такси взлетели вдвое

Сегодня, 15:15
Фото: 1MI
Вечером 23 декабря в Ростове-на-Дону в среднем в два раза выросли цены на такси, сообщили местные жители.

Стоимость поездки на расстояние примерно в десять километров в Пролетарском районе Ростова вместо обычных 300-350 рублей увеличилась до 650 рублей.

В Ленинском районе Ростова за поездку дальностью чуть более двух километров просят 350 рублей.

Пробки, аварии и взлетевшие цены на такси принес Ростову-на-Дону ледяной дождь
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Кроме того, местные жители сообщили, что с них за поездку, которая обычно обходится в среднем в 250-300 рублей, потребовали почти 800 рублей.

Причина такого скачка цен, предположительно, в девятибалльных пробках, которые парализовали движение на дорогах Ростова. Кроме того, в городе скользко из-за гололеда.

 

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