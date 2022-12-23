Стоимость поездки на расстояние примерно в десять километров в Пролетарском районе Ростова вместо обычных 300-350 рублей увеличилась до 650 рублей.
В Ленинском районе Ростова за поездку дальностью чуть более двух километров просят 350 рублей.
Кроме того, местные жители сообщили, что с них за поездку, которая обычно обходится в среднем в 250-300 рублей, потребовали почти 800 рублей.
Причина такого скачка цен, предположительно, в девятибалльных пробках, которые парализовали движение на дорогах Ростова. Кроме того, в городе скользко из-за гололеда.