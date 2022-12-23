rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове депутата Оськину вызвали в полицию после одного эфира на Первом канале

Сегодня, 13:16
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове депутата Оськину вызвали в полицию после одного эфира на Первом канале
Депутата Гордумы Ростова Наталью Оськину, по данным СМИ, вызвали в полицию после вышедшей передачи на Первом канале.

Речь идет об эфире, касающегося дома в переулке Кривошлыковском, 4. Его признали аварийным с угрозой обрушения, но не все жильцы согласились получить компенсацию и переехать. Оставшиеся требуют провести ремонт и пока живут без отопления.

Ростовчане из дома на Кривошлыковском провели пикеты у здания правительства
Узнать подробнее

Активное участие в представлении интересов жильцов принимает Оськина. Она рассказала изданию «АиФ-Ростов», что ее вызвали в полицию после выпуска передачи «Мужское / Женское».

«Мне позвонил участковый и сказал, что на меня подали заявление о распространении дискредитирующей информации», — заявила депутат. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Читайте также:
Ростовчане из дома на Кривошлыковском провели пикеты у здания правительстваВ Ростове жители дома на Кривошлыковском вышли на акцию протестаЖители дома в Кривошлыковском в Ростове-на-Дону подали жалобу в Верховный суд
#Происшествие#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Ростовский депутат Водолацкий сделал прогноз ситуации в зоне СВО на 2023 год
Сегодня, 13:11
В Ростовской области задержали сотрудничавшего с СБУ мужчину
Сегодня, 13:05
Рядом с «Ростов-Ареной» появится больница за деньги турецкого инвестора
Сегодня, 13:03
Сити-менеджер Логвиненко анонсировал строительство еще одного моста в центре Ростова
Сегодня, 12:27
О чем поют финансы накануне 2023 года? Выясняем вместе с экспертами
Сегодня, 10:53