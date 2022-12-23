Речь идет об эфире, касающегося дома в переулке Кривошлыковском, 4. Его признали аварийным с угрозой обрушения, но не все жильцы согласились получить компенсацию и переехать. Оставшиеся требуют провести ремонт и пока живут без отопления.
Активное участие в представлении интересов жильцов принимает Оськина. Она рассказала изданию «АиФ-Ростов», что ее вызвали в полицию после выпуска передачи «Мужское / Женское».
«Мне позвонил участковый и сказал, что на меня подали заявление о распространении дискредитирующей информации», — заявила депутат. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.