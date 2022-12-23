На скамье подсудимых оказались Виталий Кизявка и Дмитрий Фандиенко. Они с 2012 по 2013 года навредили «Кагальницкому молокозаводу».
«У предприятия увеличилась дебиторская задолженность, что причинило вред кредиторам. Всего было украдено 819 миллионов рублей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Кизявка легализовал 195 миллионов рублей. После этого завели уголовное дело, фигуранты не признали вину.
Кизявку приговорили к шести годам заключения, его подельника — к трем годам лишения свободы. Это решение не вступило в законную силу.
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