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В Ростове осудили экс-руководителей молокозавода за хищение на 819 миллионов рублей

Сегодня, 09:14
Фото: Keith Weller/USDA/CC0 / wiki
В Ростове осудили экс-руководителей молокозавода за хищение на 819 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону огласили приговор в отношении двух бывших руководителей молокозавода за крупное хищение, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

На скамье подсудимых оказались Виталий Кизявка и Дмитрий Фандиенко. Они с 2012 по 2013 года навредили «Кагальницкому молокозаводу».

«У предприятия увеличилась дебиторская задолженность, что причинило вред кредиторам. Всего было украдено 819 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Кизявка легализовал 195 миллионов рублей. После этого завели уголовное дело, фигуранты не признали вину.

Кизявку приговорили к шести годам заключения, его подельника — к трем годам лишения свободы. Это решение не вступило в законную силу.

Ранее в Ростове-на-Дону осудили юриста по делу о хищении активов АО «Энергия» Хуруджи.

#Илья Протвинов#Суд#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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