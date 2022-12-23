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В Ростове рано утром 23 декабря водитель Honda Pilot врезался в опору ЛЭП

Сегодня, 11:35
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
В Ростове рано утром 23 декабря водитель Honda Pilot врезался в опору ЛЭП
Утром в пятницу 23 декабря на улице Таганрогской в Ростове-на-Дону водитель Honda Pilot врезался в опору линии электропередачи, сообщили в областном УГИБДД.

Инцидент произошел в шесть часов утра в районе дома №175. Находившийся за рулем иномарки мужчина 1983 года рождения не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. В момент аварии он двигался по улице Таганрогской в направлении Малиновского. 

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В результате столкновения автомобиль получил механические повреждения. Кроме того, пострадал водитель Honda Pilot.

По факту происшествия начали проверку.

Ранее на федеральной трассе М-4 «Дон» образовалась большая пробка из автомобилей из-за трех ДТП. Аварии произошли на въезде в Ростов-на-Дону со стороны Аксая

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