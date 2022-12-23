Напомним, уже завтра, 24 декабря, будет ровно 10 месяцев со дня введения ограничений на полеты и начала спецоперации, из-за которых остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Краснодара и еще шести южных городов.