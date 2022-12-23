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Аэропорт Платов в Ростове возобновит работу не раньше 2023 года

Сегодня, 07:53
Фото: CC BY SA 3.0 / airliners.net
Когда откроют аэропорт Платов в Ростове

В Ростове в аэропорте Платов возобновят полеты не раньше 2 января 2023 года

В Ростовской области ограничение полетов гражданской авиации продлили до 2 января 2023 года, об этом сообщили в Росавиации.

В пятницу, 23 декабря, в федеральном агентстве воздушного транспорта объявили, что аэропорт Платов и еще 10 аэропортов юга России продолжат оставаться закрытыми до 2 января 2023 года.   

Напомним, уже завтра, 24 декабря, будет ровно 10 месяцев со дня введения ограничений на полеты и начала спецоперации, из-за которых остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Краснодара и еще шести южных городов. 

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«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — в заключение добавили в Росавиации, напомнив, что жители и гости юга России могут воспользоваться альтернативными аэровокзалами, например,  в Сочи, Волгограде, Ставрополе и Москве.

Ранее эксперт сделал прогноз о том, когда Платов откроет двери для пассажиров. 

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