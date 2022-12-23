В пятницу, 23 декабря, в федеральном агентстве воздушного транспорта объявили, что аэропорт Платов и еще 10 аэропортов юга России продолжат оставаться закрытыми до 2 января 2023 года.
Напомним, уже завтра, 24 декабря, будет ровно 10 месяцев со дня введения ограничений на полеты и начала спецоперации, из-за которых остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Краснодара и еще шести южных городов.
«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — в заключение добавили в Росавиации, напомнив, что жители и гости юга России могут воспользоваться альтернативными аэровокзалами, например, в Сочи, Волгограде, Ставрополе и Москве.
Ранее эксперт сделал прогноз о том, когда Платов откроет двери для пассажиров.