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В Ростове выяснили источник двухдневной тошнотворной вони

Сегодня, 15:20
Фото: 1MI

В Минприроды выяснили причины ужасного запаха в Ростове-на-Дону, Батайске и Азове

В Ростовской области выявили предположительный источник неприятного запаха, на который жаловались жители Ростова-на-Дону, Аксая и Батайска, сообщили в Минприроды региона.

Напомним, двое суток жители центра города, а также Северного, Александровки и Октябрьского района с Янтарным, Азовом и Батайском жаловались на мерзкий запах по вечерам.

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Специалисты выехали в Кировский и Ленинский районы Ростова, где провели исследование. Итогом стало сообщение, что источником неприятного запаха, предположительно, является АО «Кагальницкий мясокостный завод», который находится в поселке Мокрый Батай.

Отмечается, что информацию о возможном нарушении санитарных норм направили в контролирующий орган.

 

 

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