Напомним, двое суток жители центра города, а также Северного, Александровки и Октябрьского района с Янтарным, Азовом и Батайском жаловались на мерзкий запах по вечерам.
Специалисты выехали в Кировский и Ленинский районы Ростова, где провели исследование. Итогом стало сообщение, что источником неприятного запаха, предположительно, является АО «Кагальницкий мясокостный завод», который находится в поселке Мокрый Батай.
Отмечается, что информацию о возможном нарушении санитарных норм направили в контролирующий орган.