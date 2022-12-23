Бесплатный отдых детям мобилизованных жителей Ростовской области организуют за счет регионального бюджета. Уже сейчас в области прорабатывают этот вопрос.
Кроме того, в области будут оказывать адресную помощь семьям мобилизованных. В настоящее время эта категория граждан может воспользоваться 17-ю мерами поддержки, такими как отмена платы за детский сад, компенсация затрат на газификацию, помощь в трудоустройстве.
Ранее в Ростове-на-Дону возобновил работу муниципальный штаб волонтерский помощи для взаимодействиям с семьями мобилизованных, в него уже обратились более 300 человек.