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В Ростовской области дети мобилизованных смогут бесплатно отдохнуть летом

Сегодня, 16:58
Фото: 1MI
Бесплатный летний отдых организуют детям мобилизованных в Ростовской области, сообщили в региональном Законодательном собрании.

Бесплатный отдых детям мобилизованных жителей Ростовской области организуют за счет регионального бюджета. Уже сейчас в области прорабатывают этот вопрос.

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Кроме того, в области будут оказывать адресную помощь семьям мобилизованных. В настоящее время эта категория граждан может воспользоваться 17-ю мерами поддержки, такими как отмена платы за детский сад, компенсация затрат на газификацию, помощь в трудоустройстве.

 Ранее в Ростове-на-Дону возобновил работу муниципальный штаб волонтерский помощи для взаимодействиям с семьями мобилизованных, в него уже обратились более 300 человек.

 

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