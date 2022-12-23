В Ростовской области нет официального запрета на фейерверки в Новый год, но главам муниципальных образований рекомендовали обойтись без них.
Несмотря на то, что после присоединения новых регионов Ростовская область уже не является приграничной территорией, существует указ президента России об усилении охраны общественного порядка.
В рамках этого указа и рекомендовали отказаться от запуска фейерверков во время новогодних праздников.
Ранее администрация Ростова опубликовала программу новогодних мероприятий.