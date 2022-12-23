По состоянию на 23 декабря план призыва на военную службу в Ростовской области выполнили на 95%. Всего из региона служить отправятся около четырех тысяч парней, 300 из них уже имеют военно-учетную специальность.
Отмечается, что все призывники прошли медосмотр, получили банковскую карту для зачисления довольствия и новую военную форму.
Порядка 60% призывников из Ростовской области будут проходить службу в южных регионах России, при этом общее количество призванных не превышает норму призыва, установленную еще в 2021 году.
Напомним, в Ростовской области 42% жителей поддержали увеличение возраста призыва на срочную службу до 21 года.