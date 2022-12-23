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В Ростовской области объявили, куда поступят военные дела новых субъектов РФ

Сегодня, 11:19
Фото: mil.ru
В Ростовской области объявили, куда поступят военные дела новых субъектов РФ

Военные суды в Ростовской области будут слушать дела о преступлениях в новых регионах

Новочеркасский гарнизонный суд Ростовской области объявил, где начнут рассматривать военные дела ЛДНР, Херсонской и Запарожской областей, об этом сообщила пресс-служба суда.

В пятницу, 23 декабря, Верховный суд РФ постановил, что из-за введения военного положения в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области принято решение изменить территориальную подсудность дел. 

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Теперь Южный окружной военный суд будет рассматривать дела, подсудные окружным(флотским) военным судам. В Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде начнут рассматривать дела из ДНР и Запорожья, в Новочеркасском суде - из ЛНР. В Севастопольском гарнизонном суде будут проводить заседания по делам, поступившим из Херсонской области. 

Ранее военный попал в дисбат после пьяной драки с сослуживцем.

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