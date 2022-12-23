Теперь Южный окружной военный суд будет рассматривать дела, подсудные окружным(флотским) военным судам. В Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде начнут рассматривать дела из ДНР и Запорожья, в Новочеркасском суде - из ЛНР. В Севастопольском гарнизонном суде будут проводить заседания по делам, поступившим из Херсонской области.