В пятницу, 23 декабря, Верховный суд РФ постановил, что из-за введения военного положения в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области принято решение изменить территориальную подсудность дел.
Теперь Южный окружной военный суд будет рассматривать дела, подсудные окружным(флотским) военным судам. В Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде начнут рассматривать дела из ДНР и Запорожья, в Новочеркасском суде - из ЛНР. В Севастопольском гарнизонном суде будут проводить заседания по делам, поступившим из Херсонской области.
Ранее военный попал в дисбат после пьяной драки с сослуживцем.