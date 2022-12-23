В Ростовской области приехавшая на свидание в ИК женщина привезла пакет наркотиков

У женщины обнаружили сверток с порошкообразным веществом белого цвета, предположительно, наркотического содержания. Кроме того, посетительница привезла с собой в исправительную колонию сильнодействующие психотропные препараты.
Отмечается, что женщина добровольно сдала запрещенные вещества в ходе личного досмотра. Посетительницу и изъятые препараты передали полиции, так как ее действия попадают сразу под две статьи Уголовного кодекса: за хранение наркотиков и подделку рецептов на получение сильнодействующих веществ.
Ранее в СИЗО-5 в Ростове в шампуне пытались передать наркотики.