В Ростовской области приехавшая на свидание в ИК женщина привезла пакет наркотиков

Отмечается, что женщина добровольно сдала запрещенные вещества в ходе личного досмотра. Посетительницу и изъятые препараты передали полиции, так как ее действия попадают сразу под две статьи Уголовного кодекса: за хранение наркотиков и подделку рецептов на получение сильнодействующих веществ.