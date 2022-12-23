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В Ростовской области приехавшая на свидание в ИК женщина привезла пакет наркотиков

Сегодня, 12:26
Фото: ФСИН по Ростовской области
В Ростовской области приехавшая на свидание в ИК женщина привезла пакет наркотиков
В исправительной колонии №1 в городе Зверево у прибывшей на длительное свидание женщины обнаружили сверток с наркотическим веществом, сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.

У женщины обнаружили сверток с порошкообразным веществом белого цвета, предположительно, наркотического содержания. Кроме того, посетительница привезла с собой в исправительную колонию сильнодействующие психотропные препараты.

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Фото: ФСИН по Ростовской области

Отмечается, что женщина добровольно сдала запрещенные вещества в ходе личного досмотра. Посетительницу и изъятые препараты передали полиции, так как ее действия попадают сразу под две статьи Уголовного кодекса: за хранение наркотиков и подделку рецептов на получение сильнодействующих веществ.

Ранее в СИЗО-5 в Ростове в шампуне пытались передать наркотики.

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