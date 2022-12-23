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В Ростовской области задержали сотрудничавшего с СБУ мужчину

Сегодня, 13:05
Фото: vk.com/nakgov
В Ростовской области задержали сотрудничавшего с СБУ мужчину
В Ростовской области силовики задержали мужчину, который сотрудничал со Службой безопасности Украины, сообщили в ФСБ.

Всего задержали двух человек. Одним из задержанных оказался житель Волгоградской области Евгений Никифоров. Он хотел через Ростовскую область попасть на Украину и участвовать в боевых действиях на ее стороне. 

У мужчины оказалось с собой заявление на заключение контракта с ВСУ.

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Еще одним фигурантом оказался Владислав Понамарев, которого завербовала СБУ. Он передавал сведения о расположении российской техники. Это позволило Украине нанести ракетный удар.

По данным фактам возбудили уголовные дела. Подозреваемых заключили под стражу. 

Ранее завербованного спецслужбами Украины шпиона выявили в Ростовской области.

 

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