Всего задержали двух человек. Одним из задержанных оказался житель Волгоградской области Евгений Никифоров. Он хотел через Ростовскую область попасть на Украину и участвовать в боевых действиях на ее стороне.
У мужчины оказалось с собой заявление на заключение контракта с ВСУ.
Еще одним фигурантом оказался Владислав Понамарев, которого завербовала СБУ. Он передавал сведения о расположении российской техники. Это позволило Украине нанести ракетный удар.
По данным фактам возбудили уголовные дела. Подозреваемых заключили под стражу.
Ранее завербованного спецслужбами Украины шпиона выявили в Ростовской области.