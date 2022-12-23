rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Таганроге ушли с должности сразу два зама главы администрации

Сегодня, 17:55
Фото: 1MI
В администрации Таганрога покинули свои посты сразу два заместителя главы городской администрации, сообщили местные СМИ.

Как пишет издание «Таганрогская правда», несколько дней назад ушел с должности первый замглавы городской администрации по вопросам городского хозяйства Алексей Махов, а до него покинул занимаемый пост заместитель главы горадминистрации по вопросам транспорта Сергей Бочан.

Министров уволят в Ростовской области по согласованию с Москвой — депутат
Узнать подробнее

Махов занимал свой пост около года, до этого работал на руководящих должностях различных городских предприятий, в том числе и в администрации. Уволился Махов 20 декабря по собственном ужеланию.

Бочан работал в должности начальника управления транспорта около восьми месяцев. Уволился он также по собственному желанию 14 декабря.

Ранее чиновников и депутатов в Ростове-на-Дону уличили в недостоверности сведений о доходах.

 

 

Читайте также:
Депутат донского Заксобрания Федяев предложил уволить директора Дептранса РостоваПутин уволил главу Роскосмоса РогозинаДепутат предложил губернатору Голубеву уволить мэра Батайска
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Городская среда
Подпишитесь
В Ростове ФСБ арестовала украинского шпиона, а власти объявили новогоднюю программу
Сегодня, 15:21
На левом берегу в Ростове построят девять футбольных полей
Сегодня, 17:12
Строительство трассы Симферополь — Ростов начнут в январе 2023 года
Сегодня, 16:45
В Ростове выяснили источник двухдневной тошнотворной вони
Сегодня, 15:20
В Ростове 23 декабря из-за пробок и гололеда цены на такси взлетели вдвое
Сегодня, 15:15
О чем поют финансы накануне 2023 года? Выясняем вместе с экспертами
Сегодня, 10:53