Как пишет издание «Таганрогская правда», несколько дней назад ушел с должности первый замглавы городской администрации по вопросам городского хозяйства Алексей Махов, а до него покинул занимаемый пост заместитель главы горадминистрации по вопросам транспорта Сергей Бочан.