Как пишет издание «Таганрогская правда», несколько дней назад ушел с должности первый замглавы городской администрации по вопросам городского хозяйства Алексей Махов, а до него покинул занимаемый пост заместитель главы горадминистрации по вопросам транспорта Сергей Бочан.
Махов занимал свой пост около года, до этого работал на руководящих должностях различных городских предприятий, в том числе и в администрации. Уволился Махов 20 декабря по собственном ужеланию.
Бочан работал в должности начальника управления транспорта около восьми месяцев. Уволился он также по собственному желанию 14 декабря.
Ранее чиновников и депутатов в Ростове-на-Дону уличили в недостоверности сведений о доходах.