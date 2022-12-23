В тройке лучших - мобильный банк ПСБ для частных лиц

Среди достижений банка ПСБ эксперты Markswebb особо отметили значительное расширение функционала цифровых продуктов и сервисов банка, сервис по упрощенному оформлению банковских, страховых и инвестиционных услуг, а так же возможности самостоятельно изменять условия обслуживания по ряду банковских продуктов и управлять дополнительными услугами и лимитами по операциям. Важным преимуществом с точки зрения клиента оказалось и то, что персонализируемый дизайн интерфейса дает возможность настроить главный экран приложения под свои потребности, что обеспечивает быстрый доступ к наиболее важным для пользователя продуктам и сервисам через структурированный список виджетов сразу на главной странице приложения.