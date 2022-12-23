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В тройке лучших - мобильный банк ПСБ для частных лиц

Сегодня, 10:59
Фото: unsplash
Второе место в рейтинге лучших мобильных банковских приложений в России для частных лиц впервые занял банк ПСБ, поднявшись с прошлого года сразу на 12 позиций. Такие данные приводит агентство Markswebb, составившее рейтинг на базе исследования Mobile Banking Rank 2022.

Для оценки функциональности и эффективности самых популярных мобильных приложений российских банков были взяты более чем 1,5 тысяч показателей -  с точки зрения максимального удобства и скорости получения банковских услуг в цифровых каналах.

Среди достижений банка ПСБ эксперты Markswebb особо отметили значительное расширение функционала цифровых продуктов и сервисов банка, сервис по упрощенному оформлению банковских, страховых и инвестиционных услуг, а так же возможности самостоятельно изменять условия обслуживания по ряду банковских продуктов и управлять дополнительными услугами и лимитами по операциям. Важным преимуществом с точки зрения клиента оказалось и то, что персонализируемый дизайн интерфейса дает возможность настроить главный экран приложения под свои потребности, что обеспечивает быстрый доступ к наиболее важным для пользователя продуктам и сервисам через структурированный список виджетов сразу на главной странице приложения.

- Жизнь современного человека неразрывно связана с инновациями в разных сферах, а в банковской отрасли от уровня цифровизации сервисов зависит скорость, безопасность и качество решения любых финансовых вопросов.  Наша первостепенная задача - создание современных розничных продуктов и сервисов с использованием высокотехнологичных решений, отвечающих профилю каждого клиента. Мы постоянно совершенствуем цифровые сервисы, повышая качество и скорость обслуживания наших клиентов, и это нашло отражение в лидирующих позициях банка в рейтинге Mobile Banking Rank 2022», - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.

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#Анна Петрова
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