В ночь на четверг, 22 декабря, в 03.33 мк экстренные службы получили сигнал о пожаре в жилом доме в центре Ростова-на-Дону. Загорелась квартира в доме на улице Чехова, 21.
В ликвидации пожара задействовали 18 человек и шесть единиц спецтехники, пожар был ликвидирован к 04.02 мск на площади пять квадратных метров. Сообщается, что на месте происшествия нашли тело 83-летней женщины.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее в Ростове сообщили о пожаре в районе кафе «Кекс».