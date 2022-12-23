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В центре Ростова после пожара нашли тело 83-летней пенсионерки 22 декабря

Сегодня, 07:14
Фото: 61.mchs.gov.ru
В центре Ростова после пожара нашли тело 83-летней пенсионерки 22 декабря
В центре Ростова в ночь на четверг, 22 декабря, вспыхнул пожар в квартире жилого дома, подробностями поделились в пресс-службе УМЧС по Ростовской области.

В ночь на четверг, 22 декабря,  в 03.33 мк экстренные службы получили сигнал о пожаре в жилом доме в центре Ростова-на-Дону. Загорелась квартира в доме на улице Чехова, 21. 

В ликвидации пожара задействовали 18 человек и шесть единиц спецтехники, пожар был ликвидирован к 04.02 мск на площади пять квадратных метров. Сообщается, что на месте происшествия нашли тело 83-летней женщины.

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По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее в Ростове сообщили о пожаре в районе кафе «Кекс».

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