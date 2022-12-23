В вузах Ростовской области появится курс военной подготовки

В рамках курса студентов научат вести себя в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. В программу включили разделы о социально-экономическом, политическом и военно-техническом развитии нашей страны. Кроме того, студенты будут изучать основы международных отношений, право, проходить медподготовку и другие направления.