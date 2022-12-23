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В вузах Ростовской области появится курс военной подготовки

Сегодня, 14:30
Фото: mil.ru
В вузах Ростовской области появится курс военной подготовки
В высших учебных заведениях Ростовской области появится модуль «Основы военной подготовки», сообщили в Минобрнауки РФ.

Модуль включат в программы бакалавриата и специалитета, курс призван подготовить студентов к военной или государственной службе.

В рамках курса студентов научат вести себя в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. В программу включили разделы о социально-экономическом, политическом и военно-техническом развитии нашей страны. Кроме того, студенты будут изучать основы международных отношений, право, проходить медподготовку и другие направления.

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Отмечается, что модуль разработали по поручению президента России Владимира Путина и российского правительства.

Ранее RostovGazeta выяснила, объявят ли трудовую мобилизацию студентов в Ростовской области.

 

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