Модуль включат в программы бакалавриата и специалитета, курс призван подготовить студентов к военной или государственной службе.
В рамках курса студентов научат вести себя в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. В программу включили разделы о социально-экономическом, политическом и военно-техническом развитии нашей страны. Кроме того, студенты будут изучать основы международных отношений, право, проходить медподготовку и другие направления.
Отмечается, что модуль разработали по поручению президента России Владимира Путина и российского правительства.
Ранее RostovGazeta выяснила, объявят ли трудовую мобилизацию студентов в Ростовской области.